Интернет

AsteraAsteraРоссиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Пользователи часто подключаются к бесплатной точке доступа для выхода в интернет. Специалисты ESET решили напомнить пользователям, что общедоступные точки доступа могут быть опасными и прежде чем ими пользоваться нужно защитить свой трафик.
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с чего всё началось
Антивирусная компания ESET провела исследование
 привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.
РИА Новостивчера в 13:45

Подробнее о событии

Эксперты назвали риски для россиян при подключении к бесплатному Wi-Fi

РБК02:38

Эксперты рассказали, чем опасен бесплатный Wi-Fi

Московский Комсомолец03:07

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Lenta.ruвчера в 09:59

Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi

Известиявчера в 15:30

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

РИА Новостивчера в 13:45

Эксперты выявили опасность бесплатного Wi-Fi

Телеканал 360°02:54

Eset: 74% российских пользователей рискуют личными данными в открытых Wi-Fi сетях

CNewsвчера в 04:14
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Что изменилось в новом «Джуманджи»

RT на русском вчера в 14:58
Политика

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РИА Новости 03:37
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Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
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Власти назвали имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани пилотов

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Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Общество

СПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи

Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей.
Мой Брянск 02:59
Экономика

Справка о доходах ИП самому себе

Большинство финансовых организаций готовы рассматривать другие достоверные источники, содержащие необходимые сведения для кредита, вместо справки о доходах для ИП.
Современный Предприниматель 06:58
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Убитый в Берлине гражданин Грузии Хангошвили находился в розыске

Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Экономика

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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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РБК 07:17
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Коммерсантъ 06:25
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
ТАСС 06:21
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
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Бомбардир.ру вчера в 07:43
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, которая предусматривает переход на выплату дивидендов в объеме не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение трех лет.
Rambler News Service 06:45
Армия и оружие

Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль

Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.
Военно-промышленный курьер 05:50
Футбол

Бавария — Тоттенхэм 3:1

После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
РБК вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Биатлон

Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР

Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

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Песков прокомментировал возможные изменения в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что не располагает никакими сведениями о возможном внесении изменений в Конституцию России.
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Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 10 декабря в 02:40
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