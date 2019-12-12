с чего всё началось

Пользователи часто подключаются к бесплатной точке доступа для выхода в интернет. Специалисты ESET решили напомнить пользователям, что общедоступные точки доступа могут быть опасными и прежде чем ими пользоваться нужно защитить свой трафик.

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

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