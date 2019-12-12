Интернет
AsteraРоссиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Пользователи часто подключаются к бесплатной точке доступа для выхода в интернет. Специалисты ESET решили напомнить пользователям, что общедоступные точки доступа могут быть опасными и прежде чем ими пользоваться нужно защитить свой трафик.
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с чего всё началось
Антивирусная компания ESET провела исследование привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.РИА Новостивчера в 13:45
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Кино
Что изменилось в новом «Джуманджи»
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
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Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
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Происшествия
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Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Кино
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Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
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Экономика
Справка о доходах ИП самому себе
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Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.
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Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
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Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
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Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
«Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, которая предусматривает переход на выплату дивидендов в объеме не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение трех лет.
Армия и оружие
Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль
Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.
Футбол
Бавария — Тоттенхэм 3:1
После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Политика
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
Политика
Песков прокомментировал возможные изменения в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что не располагает никакими сведениями о возможном внесении изменений в Конституцию России.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".