Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасности выходной недели

Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии.
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Психологи предупредили россиян о риске депрессии из-за выходной недели

РИА Новостивчера в 21:11

Россиян предупредили об опасности выходной недели

Lenta.ruвчера в 22:22

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Московский Комсомолецвчера в 22:42

Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина

ТК Звездавчера в 23:33

Психологи объяснили, как избежать депрессии во время самоизоляции

Вечерняя Москвавчера в 22:58

Психолог: нерабочая неделя может спровоцировать у россиян депрессию

ФедералПресс00:15

Психологи предупредили россиян о возможной депрессии из-за нерабочей недели

Mockva.ruвчера в 21:28
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Общество

Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:17
Здоровье

Амурчан интересует порядок добровольного исследования на коронавирус

Звонивших больше всего интересовало, где приобрести средства индивидуальной защиты, каков порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за границы и порядок добровольного лабораторного исследования на вирус.
Телепорт 27 марта в 22:40
Общество

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Коммерсантъ 00:57
Путешествия

Сочинские гостиницы начали выселять гостей

В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
BFM.ru 00:51
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Здоровье

Франция заказала у Китая миллиард медицинских масок

Власти Франции заказали у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом.
BFM.ru 00:25
Общество

Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 14:51
Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
YA62.ru вчера в 09:23
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
RT на русском вчера в 13:28
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
ToDay News Ufa вчера в 03:58
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК вчера в 04:21
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News вчера в 11:24
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Футбол

«Бавария» включилась в борьбу за Луиса Фелипе

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Луису Фелипе.
Soccer.ru вчера в 16:48
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Парламентская газета 27 марта в 09:59
Шоу-бизнес

Ивлеева перечислила плюсы от карантина

Блогер Настя Ивлеева оценила плюсы от карантина. Своими размышлениями она поделилась в инстаграме.
РИА Новости 00:11
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru вчера в 05:14
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде

Коммерсантъ Нижний Новгород 27 марта в 07:55
Общество

Рошаль рассказал, когда в России улучшится ситуация с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с RT высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца.
РИА Новости вчера в 09:18
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Политика

Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 00:32
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
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Ольга Маховская
Российский психолог
Российский психолог и публицист, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН. Специализация - детская психология, кросс-культурная психология, социология и психология современного российского детства, психология семьи.
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