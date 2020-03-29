Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии.

Общество Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.

Здоровье Амурчан интересует порядок добровольного исследования на коронавирус Звонивших больше всего интересовало, где приобрести средства индивидуальной защиты, каков порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за границы и порядок добровольного лабораторного исследования на вирус.

Общество Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

Путешествия Сочинские гостиницы начали выселять гостей В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Общество В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Здоровье Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

Шоу-бизнес Ивлеева перечислила плюсы от карантина Блогер Настя Ивлеева оценила плюсы от карантина. Своими размышлениями она поделилась в инстаграме.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Рошаль рассказал, когда в России улучшится ситуация с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с RT высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца.