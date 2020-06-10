В российских южных регионах уже поспели летние сорта клубники, на очереди – центральная полоса, а там и подмосковная ягода подоспеет.

с чего всё началось

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники. Об этом она рассказала радиостанции Sputnik. По словам специалиста, в этом сезоне ягоды надо выбирать особенно тщательно, так как из-за дождливого сезона и пандемии качественного продукта будет меньше.

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

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