Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники. Об этом она рассказала радиостанции Sputnik. По словам специалиста, в этом сезоне ягоды надо выбирать особенно тщательно, так как из-за дождливого сезона и пандемии качественного продукта будет меньше.
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с чего всё началось

Опасная клубника. Какие ягоды лучше не покупать

В российских южных регионах уже поспели летние сорта клубники, на очереди – центральная полоса, а там и подмосковная ягода подоспеет.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач объяснил, какую клубнику нельзя покупать

Московский Комсомолецвчера в 22:11

Врач рассказал об опасной для здоровья клубнике

РЕН ТВвчера в 19:48

Врач рассказала об опасной для здоровья клубнике

Известиявчера в 20:25

Врач рассказала, на что обратить внимание при выборе клубники

Life.ruвчера в 20:02

Диетолог сообщила об опасностях при выборе клубники

РБКвчера в 21:19

Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья

РИА Новостивчера в 19:09

Опасная клубника. Какие ягоды лучше не покупать

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
5,6K
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,6K
Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,8K
Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
15
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
82
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 08 июня в 05:21
95
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки).
РБК 01:16
1
Общество

В России возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, причиной задержек стало то, что новые таможенные правила вынуждают таможенников обрабатывать международные посылки дольше обычного.
Труд вчера в 06:20
333
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
860
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня

В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
58
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
1
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК 00:00
8
Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
41
Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
3
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:37
226
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
747
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

«Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов, однако в понедельник существенного понижения не будет», — рассказал Вильфанд.
SMINEWS вчера в 15:41
3
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
24
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
41
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
15
Футбол

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
RT на русском 08 июня в 12:40
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