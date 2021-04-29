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Россиян предупредили о новом скачке спроса на жилье

Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021-го. О новом скачке покупательской активности «Российской газете» рассказали эксперты рынка недвижимости.В источнике
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С чего всё началось

На финишной кривой

Значительный рост спроса в ближайшие пару месяцев дополнительно подогреет снижение ставок по этой программе рядом крупнейших банков, о которых было объявлено в апреле, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Российская газета28 апреля в 14:55

Подробнее о событии

На финишной кривой

Российская газета28 апреля в 14:55

Очередной скачок спроса на жилье ожидается в России

ФАНвчера в 04:00

Россиян предупредили о новом скачке спроса на жилье

Lenta.ruвчера в 03:05

Когда упадут цены на недвижимость?

Konkurent.ruвчера в 22:09

Доступное жильё — трагедия для девелоперов и спекулянтов

REGNUMвчера в 05:35

Современное состояние рынка жилья Орловской области

Уездный город Ливны28 апреля в 09:38

Строительный ценник тянут вверх арматура… и ипотека?

Уралинформбюро28 апреля в 09:34
Интересное

Создатели «Спутника V» подадут иск к регулятору Бразилии за распространение дезинформации

Разработчики вакцины "Спутник V" намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение ложной информации, сообщается в официальном Twitter-акаунте вакцины.
ТАССвчера в 10:43

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ

В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты «Калибр» в качестве вооружений.
РИА “Informing”вчера в 09:25