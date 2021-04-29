Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021-го. О новом скачке покупательской активности «Российской газете» рассказали эксперты рынка недвижимости.

С чего всё началось На финишной кривой Значительный рост спроса в ближайшие пару месяцев дополнительно подогреет снижение ставок по этой программе рядом крупнейших банков, о которых было объявлено в апреле, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Российская газета 28 апреля в 14:55