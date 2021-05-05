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Россиян предупредили о подорожании ипотеки

В ближайшее время ипотечные ставки на новостройки и на вторичном рынке могут увеличиться, предупредил управляющий директор "Открытие Research" Константин Енин. "Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", — цитирует специалиста URA.RU.В источнике

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