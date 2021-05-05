Россиян предупредили о подорожании ипотеки
В ближайшее время ипотечные ставки на новостройки и на вторичном рынке могут увеличиться, предупредил управляющий директор "Открытие Research" Константин Енин. "Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", — цитирует специалиста URA.RU.В источнике
С чего всё началось
Аналитики прогнозируют замедление российского рынка ипотеки и рост ставок
Прогноз по ипотечным ставкам Пока повышение ключевой ставки ЦБ РФ не отразилось на рынке жилья. Однако до конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" подняться до 9-10%, считают в "Открытие Research".
ТАСС3 мая в 20:06