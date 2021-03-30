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Lenta.ru

Россиян предупредили о резком подорожании молока

В документе цуказывается, что экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока и 3,5 процента — при повышенной с 2022 года. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.В источнике
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С чего всё началось

Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора

РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и постепенно ее повышать.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: в РСПП предложили снизить до 35% норму по переработке упаковки

ТАСС21:11

Производители молока предупредили о риске роста цен

Вечерняя Москва18:24

В отрасли предупредили о рисках подорожания молока на 10-15%

Известия20:43

Россиян предупредили о возможном подорожании молока на 10–15%

Телеканал 360°18:45

Россиян предупредили о резком подорожании молока

Lenta.ru20:58

Предприниматели предупредили о резком подорожании молока в РФ

URA.Ru18:13

Россиян предупредили о подорожании молока на 15%

News.ru17:28
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Австралия ввела санкции против гражданина РФ и 4 российских компаний

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", - сказано в публикации австралийского МИД.
Газета.Ru20:47

В ОНК Владимирской области обвинили Навального в симуляции

Заместитель главы ОНК Владимирской области Владимир Григорян заявил, что слова Алексея Навального об отсутствии у него в колонии доступа к лекарствам не соответствуют действительности.
Ореанда-Новостивчера в 15:24

МВД начало проверку слов Соловьева о Навальном и Гитлере

«Сотрудники УВД по Северному административному округу (САО) Москвы направили запрос в ВГТРК на предоставление записи передачи „Вечер с Владимиром Соловьёвым“ от 16 февраля, во время которой телеведущий высказался о Гитлере и Навальном», — передает РБК.
URA.Ruвчера в 15:37