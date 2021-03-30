В документе цуказывается, что экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока и 3,5 процента — при повышенной с 2022 года. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.

С чего всё началось Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и постепенно ее повышать. Известия 17:01