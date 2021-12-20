Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.
Следуя отчету Совета по надзору за финансовой стабильностью о стейблкоинах за ноябрь 2021 года, высокопоставленный чиновник по финансовому надзору в Казначействе США заявил, что «если Конгресс не примет закон, регулирующие органы попытаются использовать имеющиеся у них полномочия».