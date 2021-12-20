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Россиян предупредили о риске подорожания туров в Турцию из-за падения курса лиры

Дальнейшее падение курса лиры может привести к росту стоимости туров в Турцию, рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Комсомольская правда
Граждане РФ все равно приобретают турпакеты в рублях, а сами цены на проживание в гостиницах привязаны к евро.
ТурДом
Согласно онлайн-данным биржевых торгов, турецкая национальная валюта в понедельник вновь резко упала, обесценившись по отношению к доллару до 17,04 лиры за $1.
ТАСС
С начала года турецкая валюта девальвировалась уже в два раза.
Московский Комсомолец

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