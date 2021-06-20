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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Рост числа заболевших коронавирусом может спровоцировать увеличение цен на продукты питания в супермаркетах, заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.В источнике

С чего всё началось

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Плюс коронавирус Как пояснил Юшин, рост цен на мясо в этом году вызван сокращением его производства из-за болезней птицы и свиней.
Интерфаксвчера в 03:19

Подробнее о событии

Эксперт предрек рост цен на продукты из-за коронавируса

ФедералПрессвчера в 04:02

Эксперт считает, что в России из-за COVID-19 подорожает продовольствие

RuNews24.ruвчера в 04:42

Россиян предупредили о пустых полках из-за третьей волны пандемии

URA.Ruвчера в 04:25

Прививочный «авось» приведет к росту цен на продукты — прогноз

Телеканал 360°вчера в 04:08

Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян

Рамблервчера в 05:37

Россия может столкнуться с ростом цен на продукты из-за «прививочного нигилизма»

Царьградвчера в 03:59

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 03:19
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Коммерсантъ18 июня в 17:34

Kayhan (Иран): помогает ли антидолларовая политика России укреплять рубль? (Kayhan)

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ИноСМИ17:01

В Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России

Распространение коронавируса в России может ускориться ввиду недостаточного числа вакцинированных и тех граждан, у которых еще остались антитела, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала «Россия 1».
Ведомостивчера в 10:12