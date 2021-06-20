Россиян предупредили о росте цен на продукты
Рост числа заболевших коронавирусом может спровоцировать увеличение цен на продукты питания в супермаркетах, заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.В источнике
С чего всё началось
Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19
Плюс коронавирус Как пояснил Юшин, рост цен на мясо в этом году вызван сокращением его производства из-за болезней птицы и свиней.
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