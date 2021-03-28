В центре «Вектор» указали на преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

По словам Рыжикова, препарат «ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной, для структуры которой характерно такие важные преимущества перед другими типами как гарантированная безопасность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям патогена, сообщает телеканал «Россия 24».