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РИА Новости

Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений

Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса.В источнике
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С чего всё началось

Экономист предсказал волну банкротств в России. Сроки

Из-за решения ЦБ РФ отменить послабления для должников, введенные в пандемию коронавируса, в России ожидается волна банкротств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.
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