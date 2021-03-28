Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса.

С чего всё началось Экономист предсказал волну банкротств в России. Сроки Из-за решения ЦБ РФ отменить послабления для должников, введенные в пандемию коронавируса, в России ожидается волна банкротств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич. URA.Ru 03:13