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Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба

Российские предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба, пишет «Коммерсантъ».В источнике

С чего всё началось

Хлеб не печется по ГОСТу

В результате, опасаются в союзе, пекари могут лишиться льготного НДС в 10% (стандартная ставка для других отраслей 20%). Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку на уровне 22,4 млрд руб. и это «повлияет на рост цен на хлеб».
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