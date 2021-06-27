Kayhan (Иран): «Еще раз — и мы стреляем на поражение!». Предупреждение России британцам (Kayhan)

После скандального инцидента с приближением британского эсминца к побережью Крыма напряженность в отношениях России и Запада претерпела новое обострение: Россия пригрозила не только самой Великобритании, но и прочим европейским странам и США, что в случае повторения подобного инцидента она берет на себя право бомбардировки морского судна, нарушившего государственную морскую границу.