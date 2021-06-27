Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба
Российские предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Хлеб не печется по ГОСТу
В результате, опасаются в союзе, пекари могут лишиться льготного НДС в 10% (стандартная ставка для других отраслей 20%). Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку на уровне 22,4 млрд руб. и это «повлияет на рост цен на хлеб».
Коммерсантъ17:55