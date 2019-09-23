Авто
Tvoe-avto.comРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили
С другой стороны с 1 сентября была снижена в два раза импортная пошлина, но с начала следующего года вводится повышенный утилизационный сбор, хотя по этому поводу окончательного решения еще не принято, но вопрос обсуждается.
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новости22 сентября в 20:35
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