Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

О грядущем повышении утильсбора ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в некоторых случаях рост превысит 120%, но на его долю в стоимости машины это не повлияет – из-за промышленной инфляции и курсовых изменений рубля она по-прежнему останется в пределах 1,2-2%.

Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили

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