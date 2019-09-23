Авто

Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили

О грядущем повышении утильсбора ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в некоторых случаях рост превысит 120%, но на его долю в стоимости машины это не повлияет – из-за промышленной инфляции и курсовых изменений рубля она по-прежнему останется в пределах 1,2-2%.
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новости22 сентября в 20:35

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Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ru22 сентября в 21:42

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Автостатвчера в 02:12

Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

AutoNewsвчера в 06:23

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Автоновости дня22 сентября в 21:34

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМ22 сентября в 20:21
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Авто

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На Украине призвали установить морскую границу с Россией

Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
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