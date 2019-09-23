Авто
Автоновости дняРоссиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
О грядущем повышении утильсбора ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в некоторых случаях рост превысит 120%, но на его долю в стоимости машины это не повлияет – из-за промышленной инфляции и курсовых изменений рубля она по-прежнему останется в пределах 1,2-2%.
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новости22 сентября в 20:35
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Общество
Самые знаменитые дома мод показали коллекции в Италии
В Милане завершилась Неделя моды, которая с самого начала должна была показать, что у старых модных домов Италии еще есть способность развиваться.
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Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
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Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
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Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Происшествия
Девятый случай смерти от вейпа отмечен в США
В США зафиксировали девятый смертельный случай от курения электронной сигареты. Об этом сообщает телеканал NBC.
Газета.Ru 05:25
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
Росбалт 04:54
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
США подготовили новое предложение Турции по ЗРК Patriot
Московский Комсомолец 01:24
Футбол
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.
Пятый канал 05:01
Происшествия
Жена и представитель Гармаша опровергли сообщения о его госпитализации
Официальный представитель Сергея Гармаша Олег Будрин заявил «Ридусу», что информация о госпитализации не соответствует действительности.
BFM.ru 05:15
Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
ТАСС 01:57
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Под Москвой водитель сбил двух полицейских
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль сбивает двух сотрудников полиции на пешеходном переходе.
Lenta.ru 05:23
Общество
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым
Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Гаджеты
Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro
Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.
Astera 04:48
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48