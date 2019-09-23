Авто
Новые автомобилиРоссиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года. Они объясняют это тем, что с 1 января стоимость автомобилей увеличится в связи с повышением утилизационного сбора.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новости22 сентября в 20:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Автоспорт
Даниил Квят: «Райкконен хотел меня убить»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в столкновении на «Гран-при Сингапура».
Спорт-Экспресс 22 сентября в 13:55
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
"Заявление о принудительной ликвидации компании подано в Высокий суд, и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении Thomas Cook.
Интерфакс вчера в 00:58
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Роскачество проверило детскую воду
Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.
Российская газета 01:00
Футбол
УЕФА собирается расширить высший дивизион Лиги наций до 16 команд
УЕФА может изменить формат Лиги наций, расширив количество участников турнира с 12 до 16.
Бомбардир.ру вчера в 13:58
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия
Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 20:47
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Авто
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 12:24
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Наука
Российские ученые создали лазер для защиты Земли от астероидов
Российские ученые совместно с коллегами из США создали лазерную установку для защиты Земли от астероидов.
ФАН вчера в 22:51
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Общество
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.
Ведомости вчера в 17:35
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
Газета.Ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в одной из московских клиник. Данные о состоянии здоровья звезды разнятся.
Собеседник вчера в 20:56
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Гаджеты
Apple начнет производить Macbook в США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
РБК 00:40
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39