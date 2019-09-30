Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

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РБК вчера в 09:40
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

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Газета.Ru 02:27
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Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Политика

МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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22 игры с высшей оценкой от Игромании. За всю историю журнала и сайта

Неудивительно, что за долгие годы высший балл от «Игромании» получила только одна такая игра.
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
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Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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Происшествия

Саратовский депутат погиб в ДТП

Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
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Курс доллара снизился до 64,64 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
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Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

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Культура

Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом

Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
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Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

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В Севастополе сформирован новый состав правительства

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Футбол

Защитник «Локомотива» Чорлука назвал сильные стороны «Атлетико»

1 октября футболисты московского «Локомотива» примут в родных стенах мадридский «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году

Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
ПРАЙМ 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
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