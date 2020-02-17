Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров.

с чего всё началось

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