Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.

с чего всё началось

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.

Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Единоборства Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.

Происшествия Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первый в республике случай заболевания коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS.

Гаджеты Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Фигурное катание Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.

Происшествия На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Политика Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.

Авто В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.

Хоккей ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо» ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Общество В России пранкеры нагнетают истерию с эпидемией коронавируса В российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы скрывают власти.