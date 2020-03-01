Экономика
Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику
Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.Ведомостивчера в 15:41
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Происшествия
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии
Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первый в республике случай заболевания коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS.
Кино
Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Шоу-бизнес
Илья Резник отказался от миллионов Леры Кудрявцевой
Автор «Вернисажа», «Делу время» и «Еще не вечер» с супругой возмущен самой ведущей этих передач Лерой Кудрявцевой.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
Экономика
В России хотят ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о налоговом вычете при покупке автомобиля отечественного производства.
Авто
В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron
Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Политика
Пушков: «Было очень мудро в 90-х лишить Украину ядерного оружия»
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия», — написал сенатор 2 марта в своём микроблоге в Twitter.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
В России пранкеры нагнетают истерию с эпидемией коронавируса
В российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы скрывают власти.
Наука
Почему чайки так падки на объедки: новое исследование
Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Общество
В России выросло число случаев афер с недвижимостью
В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.