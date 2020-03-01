Экономика

Дни24Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомости01 марта в 15:41

Подробнее о событии

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Известиявчера в 10:34

В России может резко подорожать бытовая техника

Национальная служба новостейвчера в 09:19

Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфаксвчера в 01:25

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbesвчера в 02:37

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркетвчера в 02:25

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ruвчера в 07:37

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомости01 марта в 15:41
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Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

RT на русском 03:29
Происшествия

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews 01 марта в 10:22
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 01 марта в 18:03
Наука

Google создала робота, способного самостоятельно научиться ходить по разной поверхности

3DNews вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Политика

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.
РИА Новости 02:44
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия

Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве

В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19.
Известия 03:15
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости вчера в 13:46
Футбол

Титов: наверняка у Кокорина осталась обида на «Зенит»

Кокорину будет очень непросто, но в "Сочи" строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером.
ODDS.ru 03:24
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 01 марта в 05:03
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуриста, призер Игр-2014 Аделина Сотникова приняла решение завершить спортивную карьеру.
Vprognoze.ru вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Футбол

Бывший капитан «Зенита»: «в сторону России больше не смотрю»

Слова бывшего капитана петербургского «Зенита» передаёт «FootballHub».
ГЛАС.RU 02:33
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Экономика

Прибыль «Аэрофлота» по МСФО выросла в 2019 году до 13,5 млрд рублей

Во II квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке.
Вести.Ru 03:00
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Общество

«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках

Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Цензуры.Нет 02:01
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