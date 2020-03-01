Экономика

Дни24Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

Подробнее о событии

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Известия10:34

В России может резко подорожать бытовая техника

Национальная служба новостей09:19

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41

Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфакс01:25

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37
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Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Lenta.ru 19:08
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv 04:14
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru 11:21
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Авто

Объявлены выгодные предложения при покупке Chevrolet Niva в марте

CarsWeek.ru 12:15
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

АБН вчера в 12:45
Армия и оружие

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике

По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Rusvesna.su 19:00
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Технологии

Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Вести.Ru 21:20
Здоровье

New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Вести.Ru 15:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей

Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Shraibikus News 09:12
Кино

Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США

Gazeta.SPb вчера в 21:58
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия 19:43
Политика

Президент почтил память псковских десантников

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 06:09
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 86 тысяч человек

К утру 1 марта число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 86,5 тысячи человек.
Аргументы и Факты 29 февраля в 23:36
Политика

В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
РИА Новости 19:04
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru 00:45
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 03:23
Кино

Татьяна Кравченко и Олеся Железняк уехали со съемок сериала «Сваты-7»

Недавно стало известно, что и Олеся Железняк с Татьяной Кравченко покинули съемочную площадку «Сватов-7».
Donday.ru 06:33
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru вчера в 22:22
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем в РФ

Негативные последствия из-за коронавируса в экономике РФ дают о себе знать, но в целом ситуация под контролем, заявил президент России Владимир Путин.
Политика Сегодня вчера в 03:00
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Кино

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Джентльмены" (The Gentlemen) стал лидером российского проката, собрав 191,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС вчера в 16:50
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Здоровье

Новым советником Буркова станет врач из Москвы?

Советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения станет представитель Общероссийского народного фронта Ирина Солдатова, сообщают «Коммерческие вести».
РИА ОмскИнформ 11:42
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