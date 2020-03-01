Экономика
Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику
Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.Ведомостивчера в 15:41
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Общество
Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Технологии
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России
Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Здоровье
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Кино
Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Политика
Президент почтил память псковских десантников
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24".
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 86 тысяч человек
К утру 1 марта число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 86,5 тысячи человек.
Политика
В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Кино
Татьяна Кравченко и Олеся Железняк уехали со съемок сериала «Сваты-7»
Недавно стало известно, что и Олеся Железняк с Татьяной Кравченко покинули съемочную площадку «Сватов-7».
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем в РФ
Негативные последствия из-за коронавируса в экономике РФ дают о себе знать, но в целом ситуация под контролем, заявил президент России Владимир Путин.
Кино
Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Джентльмены" (The Gentlemen) стал лидером российского проката, собрав 191,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Здоровье
Новым советником Буркова станет врач из Москвы?
Советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения станет представитель Общероссийского народного фронта Ирина Солдатова, сообщают «Коммерческие вести».