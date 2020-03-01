Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.

с чего всё началось

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.

Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

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