Экономика
Дни24Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику
Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
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с чего всё началось
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.Ведомости01 марта в 15:41
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Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Культура
Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты»
Со съемок сериала "Сваты-7" уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Об этом сообщило издание Ugpressa.ru.
Биатлон
В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова
Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на сведения о сбитом в Идлибе Су-24
«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб – фейк», – передает ТАСС заявление ведомства.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой
После ликвидации наземной цели штурмовик нанес удар ракетой «Вихрь» по воздушной цели, которая находилась на автопилоте.
Происшествия
Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Наука
Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов
Серые киты чаще выбрасываются на берег из-за активности Солнца. Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации серых китов.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери
Виктория впервые рассказала о трагедии, которую пережила больше 15 лет назад, но до сих пор не может об этом забыть.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии
Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии.
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Политика
Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах
Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций.
Экономика
Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам
Продажа российским коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась вдвое, следует из материалов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Общество
Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта
В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.