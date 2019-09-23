Авто
Автоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новостивчера в 20:35
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о выбравших сайентологию и Тома Круза детях
По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора.
News.ru вчера в 09:30
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 12:13
Интернет
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Футбол
«Ливерпуль» выиграл у «Челси» в новом сезоне
Спортсмены из «Ливерпуля» обыграли лондонских «Челси» в рамках матча 6-го тура АПЛ. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
УтроNews 05:23
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Происшествия
Стали известны возможные причины крушения Boeing 737 Max в Индонезии
Rambler News Service 07:17
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Происшествия
Жену главы Нацполиции Украины задержали за контрабанду валюты
Нарушители, среди которых оказалась супруга главы украинской Нацполиции Сергея Князева, пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.
News.ru 13:02
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
Inkazan 14:24
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13