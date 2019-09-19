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Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
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За кого из лучших игроков прошлого сезона голосовали Черчесов и Дзюба

Капитан и главный тренер сборной России приняли участие в определении лучшего игрока прошлого сезона.
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Зеленский объявил флешмоб против коррупции

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Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США, признал в американском суде свою вину в приписываемых ему киберпреступлениях, сообщают информационные агентства.
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В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Пассажиров метро в Петербурге вывели из вставших в тоннеле поездов

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Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

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«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам

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Трамп заявил, что США не нужны посредники в отношениях с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужны посредники для выстраивания отношений с Ираном.
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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии

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Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

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