Авто

Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

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Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

AutoNews06:23

Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

Автостат02:12

Дилеры рекомендуют не откладывать приобретение нового авто до 2020 года

CarsWeek.ru02:47

Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

За рулем05:12

Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Россиян предупреждают о росте цен на автомобили

Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
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Футбол

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

RT на русском 16:01
Космос

Пейзажи Марса. 7 лет работы Curiosity

На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.
Популярная механика 17 сентября в 02:02
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

Вести.Ru 15:58
Общество

Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет

Газета.Ru 21 сентября в 12:53
Хоккей

СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби

В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Единоборства

Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира

Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
РИА Дагестан вчера в 10:40
Футбол

«Барселона» завершит реконструкцию стадиона «Камп Ноу» к 2024 году

Sport24.ru 11:01
Армия и оружие

США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Футбол

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день

18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews 21 сентября в 03:07
Происшествия

Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым

В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия 11:06
Экономика

Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн

Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

Сегодня единственной дочери Анастасии Волочковой, Ариадне, исполнилось 14 лет.
Вокруг ТВ 02:34
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Экономика

Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус вчера в 15:31
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика

Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины и Китая

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.
ТАСС 11:15
Наука

Учёные разработали инъекцию от ВИЧ длительного действия

Учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция, и в течение года выделяет в организм лекарства против ВИЧ.
REGNUM 21 сентября в 15:34
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
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