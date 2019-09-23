Авто
Автоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новостивчера в 20:35
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Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Происшествия
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru 15:58
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС взять на содержание Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Газета.Ru 02:28
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 21 сентября в 02:25
Происшествия
Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей
В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», назвав его угрозой для энергобезопасности Европы.
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Космос
Ученые додумались, как получать свет из тьмы
Портал Поиск 20 сентября в 08:56
Волейбол
Волейболисты сборной Польши обыграли немцев и вышли в полуфинал ЧЕ
Мужская сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
РИА Новости 15:42
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Энергетика
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha
В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.
Astera 15:09
Наука
Ученые назвали причину гиперсексуальности
Вечерний курьер 16:07
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21