Авто

Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

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Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

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Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

За рулем05:12

Россиян предупреждают о росте цен на автомобили

Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

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Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Дилеры рекомендуют не откладывать приобретение нового авто до 2020 года

CarsWeek.ru02:47

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

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Газета.Ru 05:16
Спорт

ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Sportbox.RU 11:27
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

Российская газета 02:23
Политика

Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Общество

Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет

Газета.Ru 21 сентября в 12:53
Гаджеты

В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100

В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
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Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу

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Общество

Жителей нижегородских деревень могут расселить для создания космодрома

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Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Экономика

Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен

Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида

В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов.
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Армия и оружие

Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Спорт

В Кремле прокомментировали новое расследование WADA

Как добавил пресс-секретарь главы государства, по этой теме Кремль с WADA не связывался, ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти страны.
Ruposters.ru 07:46
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Авто

Показана новая версия российского родстера «Крым»

«Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.
32CARS.ru 04:24
Армия и оружие

Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Страна Советов on-line вчера в 05:20
Происшествия

Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым

В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Здоровье

В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей

Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом".
ТВ Центр 08:24
Политика

Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
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Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Эксперты заявляют, что автолюбители, придерживающиеся регламента обслуживания и использующие качественное масло могут не думать о капитальном ремонте силовой установки от 200 до 500 тыс. км. Немаловажным является и выбор топлива, ведь плохое горючее способно быстрее вывести из строя двигатель.
SpeedMe вчера в 06:02
Общество

Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".
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Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
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В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42
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РАН уличила в плагиате российского ректора-гомофоба

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с фальсификацией научных исследований обнаружила плагиат в диссертации ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, который ранее оказался в центре ЛГБТ-скандала.
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Как работают Яндекс.Новости?
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