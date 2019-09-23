Авто
Автоновости дняРоссиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новостивчера в 20:35
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Общество
Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет
Газета.Ru 21 сентября в 12:53
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат 13:45
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида
В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов.
РБК 16:05
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Спорт
В Кремле прокомментировали новое расследование WADA
Как добавил пресс-секретарь главы государства, по этой теме Кремль с WADA не связывался, ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти страны.
Ruposters.ru 07:46
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Авто
Показана новая версия российского родстера «Крым»
«Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.
32CARS.ru 04:24
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Страна Советов on-line вчера в 05:20
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Здоровье
В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей
Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом".
ТВ Центр 08:24
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Авто
Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Эксперты заявляют, что автолюбители, придерживающиеся регламента обслуживания и использующие качественное масло могут не думать о капитальном ремонте силовой установки от 200 до 500 тыс. км. Немаловажным является и выбор топлива, ведь плохое горючее способно быстрее вывести из строя двигатель.
SpeedMe вчера в 06:02
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".
Интерфакс 00:58
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Политика
В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42
Общество
РАН уличила в плагиате российского ректора-гомофоба
Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с фальсификацией научных исследований обнаружила плагиат в диссертации ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, который ранее оказался в центре ЛГБТ-скандала.
Lenta.ru 15:57