Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиян предупреждают о росте цен на бытовую технику

По словам руководителя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, в стране с 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику и одежду.
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
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Lenta.ru24 февраля в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия24 февраля в 16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru24 февраля в 13:42
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Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

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Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
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Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд

Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
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Мишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов

Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта.
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Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
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Василий Уткин рассказал, когда нужно увольнять Семина

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о «Локомотиве» и возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.
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Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом

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Московский Комсомолец 03:50
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В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
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СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
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Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников

Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
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В продаже появился обновленный внедорожник Ford Endeavour

Американский автогигант Ford сообщил о начале продаж модернизированного внедорожника Endeavour.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
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Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации

Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
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Россия введет временное ограничение на полеты в Южную Корею.
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Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
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В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта

Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
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