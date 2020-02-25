Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

с чего всё началось

По словам руководителя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, в стране с 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику и одежду.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Шоу-бизнес Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.

Экономика Мишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта.

Происшествия Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.

Спорт Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.

Политика США отказали России во встрече по ДСНВ Россия получила отказ от США по предложению провести встречу юристов для обсуждения продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.

Политика Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.

Шоу-бизнес Ухтинка Оксана Самойлова показала стройную фигуру после родов В своем аккаунте Instagram девушка опубликовала фото, показав всем, что она находится в отличной физической форме Популярная модель из Ухты Оксана Самойлова поразила пользователей социальной сети своей стройной фигурой после четвертых родов.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.