Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Россиян предупреждают о скором росте цен на автомобили

Общество Первого октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Политика На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе Украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Политика Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Здоровье Ожирение связано с хронической диареей — исследование «Наше исследование подтверждает положительную связь между ожирением и хронической диареей и впервые показывает, что эти отношения не обусловлены такими факторами, как рацион питания или уровень физической активности», — сообщает автор исследования Сара Боллоу (Sarah Ballou).

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Шоу-бизнес Уральская жена Игоря Николаева трогательно поздравила мужа Певица, уроженка Екатеринбурга Юлия Проскурякова поздравила своего супруга композитора Игоря Николаева с девятой годовщиной брака.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Политика Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с РФ Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы.

Спорт На объект ЧМ-2020 по бенди в Иркутске выделено более 2 млрд рублей Министерству спорта России из резервного фонда правительства РФ будет выделено 2 миллиарда 153 миллиона 200 тысяч рублей для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия 13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.

Общество В Мюнхене открылся крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» В Мюнхене на юге Германии в 186-й раз открылся крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест».

Гаджеты Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.

Происшествия В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Политика Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.