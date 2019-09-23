Авто
Автоновости дняРоссиян предупреждают о скором росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новости22 сентября в 20:35
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Наука
Ученые доказали, что котята привязываются к хозяевам, как собаки
Ученые из Университета штата Орегон под руководством Кристин Витале установили, что котята в такой же степени способны привязываться к своим хозяевам, как собаки.
Инфо24 вчера в 15:26
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК вчера в 15:05
Политика
Мэр Улан-Удэ признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов на мэрских выборах
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов для голосования на мэрских выборах.
Эхо Москвы вчера в 13:24
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Кино
Опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" под названием Еl Саminо.
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика
Госдума предложила изолировать воров в законе в СИЗО
На рассмотрение Госдумы внесены законопроекты об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания.
Национальная служба новостей вчера в 04:53
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Гаджеты
В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости вчера в 12:43
Технологии
Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
Профиль вчера в 08:07
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Здоровье
Медики назвали неизлечимые болезни, которые страшнее рака
В списке смертельно опасных и неизлечимых болезней, о которых пишет «Царьград», есть и болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, при которой поражается головной либо спинной мозг.
Вечерний курьер вчера в 03:24
Экономика
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
В 2019 г. зал заседаний в Дом союзов не переместится, поскольку до конца этого года будет проводиться обследование обоих зданий Думы (Охотный Ряд, 1, и Георгиевский переулок, 2) на предмет противоаварийных работ, говорит человек в аппарате Госдумы.
Ведомости вчера в 17:35
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову
Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой.
Телепрограмма вчера в 12:06
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru вчера в 16:04
Общество
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41