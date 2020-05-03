Коронавирус
Lenta.ruРоссиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
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Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.
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Эксперт: Увеличение числа тестирований чрезвычайно важно для сдерживания COVID-19
Агентство Москвавчера в 07:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
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