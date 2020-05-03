Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
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Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.
— Александр ГинцбургРИА Новости вчера в 09:30

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Общество

Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
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Общество

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Общество

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Общество

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Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
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Общество

Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
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Игры

Sony нашла ответственного за утечки по The Last of Us: Part II

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Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
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Дата начала второго сезона шоу «Маска» названа

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска», сообщает ToDay News Ufa.
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
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Происшествия

В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом

Всего за время пандемии в Севастополе выявлено 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерло.
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Политика

Граждане Украины, живущие в Крыму, не могут получать господдержку

Живущие в Крыму граждане Украины не смогут получать государственную поддержку.
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