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Россиян призвали не хранить деньги в рублях

«Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках еще хуже — там вообще никакой выгоды», — резюмировал эксперт.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Piter.tv

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Piter.tvвчера в 08:09
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новостивчера в 02:59
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец6 августа в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегоднявчера в 03:05
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

Пригожин объяснил отказ российских артистов от концертов в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что российские артисты отказались от участия в предвыборных концертах в Белоруссии из-за нежелания быть частью предвыборной кампании кандидатов в президенты.
RuNews24.ru04:59
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегодня20:13
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Сенников: возможно, «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство

«Зенит» был и остаётся главным претендентом на титул, а конкуренцию ему составят «Локомотив» и, возможно, «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Павлом Левковичем.
Чемпионат04:54

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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