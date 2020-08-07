Россиян призвали не хранить деньги в рублях
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«Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках еще хуже — там вообще никакой выгоды», — резюмировал эксперт.В источнике
С чего всё началось
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»
Московский Комсомолец6 августа в 06:33
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
URA.Ru5 августа в 07:42