В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП

Восемь человек, включая четырех детей от 10 до 14 лет, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.