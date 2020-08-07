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Россиян призвали не хранить деньги в рублях

«Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках еще хуже — там вообще никакой выгоды», — резюмировал эксперт.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
Подробнее о событии
Piter.tv

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Piter.tvвчера в 08:09
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегоднявчера в 03:05
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец6 августа в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новостивчера в 02:59
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

Липчане повторно заражаются COVID-19

Вчера заместитель руководителя областного управления Роспортребнадзора Ирина Щукина посетовала на то, что вирус продолжает циркулировать среди липчан из-за повального пренебрежения санитарными и профилактическими предписаниями.
Липчане повторно заражаются COVID-19
Cod48.ru04:40
6

Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
РИА Новости03:20
23

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
13

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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