Финансы
НовостиВолгограда.руРоссиян призвали не паниковать из-за обвала рубля
Как передавали «НовостиВолгограда.ру», обвал рубля начался в минувшую пятницу, когда стало известно, что на переговорах стран-участниц сделки ОПЕК+ Россия отказалась сократить добычу нефти. Хотя это предлагалось сделать в условиях падения спроса из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Комментарии
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Футбол
Пропустившего два дня тренировок Мбаппе проверили на коронавирус
Француз пропустил два дня тренировок перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания.
Игры
Критики тепло приняли Nioh 2. Средний балл — выше 85
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Общество
Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом
Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
Политика
Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Технологии
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей — LVI, защита от которых радикально снижает производительность
Полное устранение новых уязвимостей класса Load Value Injection (LVI) требует от Intel перепроектирования компиляторов программ.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына
Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Защита экс-ректора Воронежского опорного вуза обжаловала его арест
Воронеж, 11 марта 2020, 10:18 — REGNUM Защита теперь уже бывшего ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергея Колодяжного обжаловала решение суда о его аресте.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Общество
В Адыгее задержан вербовщик экстремистской организации
Основанием стало то, что целями организации являются нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля
Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.
Происшествия
В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Политика
Волгоградская область может вернуться к московскому времени
Волгоградская область может вернуться к московскому времени.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.