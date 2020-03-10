Финансы

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.руРоссиян призвали не паниковать из-за обвала рубля

Как передавали «НовостиВолгограда.ру», обвал рубля начался в минувшую пятницу, когда стало известно, что на переговорах стран-участниц сделки ОПЕК+ Россия отказалась сократить добычу нефти. Хотя это предлагалось сделать в условиях падения спроса из-за коронавируса.
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Критики тепло приняли Nioh 2. Средний балл — выше 85

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В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
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Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
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Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
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В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument вчера в 02:42
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
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Расул Мирзаев перенес операцию после двойного перелома челюсти

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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
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Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
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В Киеве объявили карантин из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
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В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей — LVI, защита от которых радикально снижает производительность

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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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Защита экс-ректора Воронежского опорного вуза обжаловала его арест

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Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
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В Адыгее задержан вербовщик экстремистской организации

Основанием стало то, что целями организации являются нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
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Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.
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Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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Волгоградская область может вернуться к московскому времени.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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