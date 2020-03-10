Как передавали «НовостиВолгограда.ру», обвал рубля начался в минувшую пятницу, когда стало известно, что на переговорах стран-участниц сделки ОПЕК+ Россия отказалась сократить добычу нефти. Хотя это предлагалось сделать в условиях падения спроса из-за коронавируса.

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