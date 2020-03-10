Томичи сегодня не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов, вызванного падением цен на нефть. Накануне российская валюта подешевела до рекордно низких значений: 75 рублей за американский доллар и почти 86 - за евро. Это данные международного валютного рынка FOREX.

Томичи не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Политика Голосование по Конституции станет «референдумом» о новом сроке Путина Комментировать свежие предложения Терешковой и других депутатов приехал в Думу сам президент, он поддержал идею обнулить его сроки, если эту идею сочтет законной Конституционный суд и поправки в целом получат одобрение на всенародном голосовании.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Гаджеты Появились фото материнской платы на чипсете AMD B550 Фирма SOYO выпустила материнскую плату на базе нового «красного» чипсета В550 (не путать с улучшенной версией В450, который самым непостижимым образом получил индекс В550А), полноценно поддерживающую PCI Express 4.0, как и все чипсеты 500-й серии.

Политика Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию Депутаты Магаданской областной думы в четверг проголосовали за изменения в Конституцию РФ, сообщает сайт регионального парламента.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Здоровье На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Здоровье Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Экономика АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.

Гаджеты В Роскачестве протестировали смарт-часы Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.

Общество Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.