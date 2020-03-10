Экономика
Вести-ТомскТомичи не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов
Томичи сегодня не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов, вызванного падением цен на нефть. Накануне российская валюта подешевела до рекордно низких значений: 75 рублей за американский доллар и почти 86 - за евро. Это данные международного валютного рынка FOREX.
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Паника заканчивается, но нефть дорожать не будет: прогнозы экспертов о курсе рубля и росте цен
Новый День10 марта в 05:58
Как падение цен на нефть и обвал рубля отразились на деятельности турагентств в Оренбурге?
1743.ru10 марта в 04:54
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Политика
Голосование по Конституции станет «референдумом» о новом сроке Путина
Комментировать свежие предложения Терешковой и других депутатов приехал в Думу сам президент, он поддержал идею обнулить его сроки, если эту идею сочтет законной Конституционный суд и поправки в целом получат одобрение на всенародном голосовании.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Происшествия
Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ
Четыре человека погибли, задохнувшись в дыму. Остальных жителей дома удалось спасти.
Гаджеты
Появились фото материнской платы на чипсете AMD B550
Фирма SOYO выпустила материнскую плату на базе нового «красного» чипсета В550 (не путать с улучшенной версией В450, который самым непостижимым образом получил индекс В550А), полноценно поддерживающую PCI Express 4.0, как и все чипсеты 500-й серии.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Политика
Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию
Депутаты Магаданской областной думы в четверг проголосовали за изменения в Конституцию РФ, сообщает сайт регионального парламента.
Армия и оружие
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Известный дизайнер из Екатеринбурга 33-летняя Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Здоровье
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Спорт
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Экономика
АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ
Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.
Гаджеты
В Роскачестве протестировали смарт-часы
Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.
Путешествия
Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей
Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Гаджеты
В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов
Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
Наука
Поведение дрозофил определили ненаследуемые особенности строения мозга
Баскетбол
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.