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RuNews24.ruРоссиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей
По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств.
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с чего всё началось
Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новости06:30
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