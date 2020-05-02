Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

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