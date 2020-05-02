Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
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с чего всё началось

Сенатор призвал россиян не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости06:30

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Россиян призвали смириться с отпусками без заграницы в этом году

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Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском

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Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отпуск за границей

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Российский сенатор рассказал о перспективах отпуска за границей в этом году

ИА Красная Весна06:49

Сенатор призвал россиян не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

РИА Новости06:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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Происшествия

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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

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"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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