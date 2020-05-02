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9111.ruРоссиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, пишет РИА Новости.
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Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новости06:30
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