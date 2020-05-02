Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, пишет РИА Новости.

Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

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