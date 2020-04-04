Период самоизоляции может быть полезен людям, чтобы определить свою норму сна и отказаться от использования будильника, что, в свою очередь, улучшит качество ночного отдыха.

с чего всё началось

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха. С таким заявлением в разговоре с ТАСС выступил руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Происшествия В Мурманске предотвратили теракт В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Происшествия В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.

Авто В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года Продажей рестайлинговых версий Lada Niva занимались несколько местных дилеров, в числе которых был Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не просто дооснащением автомобилей волжского автогиганта, но и, по сути, создавал мелкосерийные спецверсии.

Здоровье Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.

Музыка Новую песню «Крым» выпустила Земфира Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».

Общество В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Политика СПЧ предлагает создать в регионах горячие линии для граждан и бизнеса Совет по правам человека при президенте РФ предлагает создать в регионах горячие линии по поддержке граждан и бизнеса, разъясняющие меры, введенные в конкретном субъекте, из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

Хоккей Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Транспорт Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.

Общество В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.