Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха. С таким заявлением в разговоре с ТАСС выступил руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
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с чего всё началось

Врач-сомнолог призвал отказаться от будильника в период самоизоляции

Период самоизоляции может быть полезен людям, чтобы определить свою норму сна и отказаться от использования будильника, что, в свою очередь, улучшит качество ночного отдыха.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

Россиянам рекомендовали отказаться от будильника на время самоизоляции

Москва 2406:23

Сомнолог посоветовал отказаться от будильника во время самоизоляции

Вечерняя Москва03:29

Врач-сомнолог призвал выключить будильник в период самоизоляции

РЕН ТВ01:29

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Lenta.ru02:20

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Газета.Ru01:36

Врач призвал отказаться от будильников на самоизоляции

Ридус02:30

Врач-сомнолог призвал отказаться от будильника в период самоизоляции

ТАСС01:06
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Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Авто

В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года

Продажей рестайлинговых версий Lada Niva занимались несколько местных дилеров, в числе которых был Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не просто дооснащением автомобилей волжского автогиганта, но и, по сути, создавал мелкосерийные спецверсии.
32CARS.ru 04:17
Экономика

Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране

Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 04:01
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Здоровье

Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу

Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.
News.ru 07:07
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 01 апреля в 13:29
Общество

В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса

За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 04:20
Политика

СПЧ предлагает создать в регионах горячие линии для граждан и бизнеса

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает создать в регионах горячие линии по поддержке граждан и бизнеса, разъясняющие меры, введенные в конкретном субъекте, из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Washington Post: тысячи записей видеозвонков в Zoom попали в интернет

Тысячи частных видеозвонков в сервисе Zoom были опубликованы на видеохостингах YouTube и Vimeo, сообщает Washington Post.
Медиазона 03:41
Наука

Врачи назвали способ поддерживать мышцы в тонусе

РИА Оренбуржье 01 апреля в 08:16
Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:10
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
Общество

В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
РИА Новости 03:50
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

В Китае почтили память умерших от коронавируса

В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
Lenta.ru 04:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Чемпионат вчера в 20:28
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Российская газета 06:50
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса 02 апреля в 12:22
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
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