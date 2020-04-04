Коронавирус
News.ruРоссиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции
В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников. Это, в свою очередь, может улучшить качество ночного отдыха. Такое мнение высказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.
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Период самоизоляции может быть полезен людям, чтобы определить свою норму сна и отказаться от использования будильника, что, в свою очередь, улучшит качество ночного отдыха.ТАСС01:06
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