Период самоизоляции может быть полезен людям, чтобы определить свою норму сна и отказаться от использования будильника, что, в свою очередь, улучшит качество ночного отдыха.

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В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников. Это, в свою очередь, может улучшить качество ночного отдыха. Такое мнение высказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции

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