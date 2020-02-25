с чего всё началось

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Хоккей Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Спорт МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.

Происшествия Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Политика Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.