Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится
 в сообщении посольства в Twitter.
RT на русском08:32

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Посольство посоветовало россиянам воздержаться от поездок на север Италии

РБК10:10

У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

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Коммерсантъ08:40

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Интерфакс08:53

Среди заразившихся коронавирусом в Италии нет граждан России

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