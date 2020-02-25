Общество
РБКРоссиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Риме. Очаги распространения коронавируса находятся в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.
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«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.RT на русском08:32
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