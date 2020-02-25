с чего всё началось

В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Риме. Очаги распространения коронавируса находятся в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

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Баскетбол Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.

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Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

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Политика Глава СНБО Украины увидел угрозу в слове «Донбасс» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает слово "Донбасс" частью "гибридной войны" и призвал отказаться от его использования.

Интернет Российское ПО активно предустанавливают на смартфоны Технический директор BQ Тимофей Мелихов Ранее отечественный производитель смартфонов компания Inoi и китайская компания Vivo сообщили о своем намерении устанавливать на свои телефоны российское программное обеспечение.

Экономика В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.