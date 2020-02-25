с чего всё началось

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

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