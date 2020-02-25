Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится
 в сообщении посольства в Twitter.
RT на русском08:32

Подробнее о событии

Посольство посоветовало россиянам воздержаться от поездок на север Италии

РБК10:10

Среди заразившихся коронавирусом в Италии нет граждан России

REGNUM08:47

Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

RT на русском08:32

Среди находящихся в Италии россиян зараженных коронавирусом нет

Газета.Ru08:27

У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

РИА Новости08:20

Россиян нет среди инфицированных коронавирусом в Италии

Интерфакс08:53

Посольство России рекомендует воздержаться от поездок на север Италии

Коммерсантъ08:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

Ведомости 09:46
Футбол

«Валенсия» может пригласить Пеллегрини на пост тренера

«Валенсия» перед стартом группового этапа Лиги чемпионов отправила в отставку Марселино Гарсию Тораля, пригласив вместо него Альберта Селадеса, который возглавляет команду и сейчас.
Sports.ru 15:18
Происшествия

В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
РИА Новости 14:15
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Спорт-Экспресс 14:41
Происшествия

В Сочи река унесла в море двух детей

Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Известия 13:54
Общество

В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки

«К концу 2023 года на острове Октябрьский начнет работу филиал Большого театра, рассчитанный на 950 мест (большой зал) и 300 мест (малый зал)», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры.
Rambler News Service 10:01
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Энергетика

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
Здоровье

Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Пятый канал 14:49
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU вчера в 02:21
Политика

«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
Украина.ру 11:42
Наука

Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений

Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
МонаВиста 09:21
Экономика

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Газета.Ru 12:42
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Наука

Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода

Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).
Дилетант 09:22
Здоровье

Медики США бьют тревогу из-за коронавируса

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвал граждан США готовиться к вспышке коронавируса Covid-19, 25 февраля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:37
Армия и оружие

Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

РИА Новости вчера в 19:41
Энергетика

Украина назвала главную победу над «Газпромом»

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал это главной победой в противостоянии с Москвой, сообщает «Укринформ».
Lenta.ru 12:21
Футбол

Челси — Бавария 0:2 (2-й тайм)

Сегодня, 25 февраля лондонский «Челси» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport 14:05
Футбол

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Газета.Ru 10:05
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru 14:12
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport вчера в 07:10
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Экономика

Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль.
Взгляд.ру 12:50
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Общество

В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
REGNUM 06:51
Армия и оружие

Китай создает симбиоз Су-57 и J-20

Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Pravda.Ru вчера в 03:53
Космос

Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов

Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
iReactor 22 февраля в 22:11
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное