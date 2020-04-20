с чего всё началось

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Его видеообращение опубликовано в Twitter.

Россиян призвали отказаться от поездок в Крым

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