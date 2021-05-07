Алиев потерял обломки российских ракет «Искандер-М», которые ПВО Азербайджана сбили в НКР

Азербайджан потерял ракеты, которые обещал представить в качестве доказательства своих заявлений о сбитых российских ракетах "Искандер-М" в НКР Заявления Баку о том, что ПВО Азербайджана уничтожили во время нагорно-карабахского конфликта ракеты российского ОТРК "Искандер-М" оказались голословными и ничем не подтвержденными.