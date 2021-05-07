Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто
Ранее российские дилеры предупредили о подорожании новых автомобилей на 2-7% во втором квартале 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Автодилер раскрыл, почему стоит торопиться с покупкой автомобиля
На рынке автомобилей в России существует дефицит некоторых моделей, поэтому с их покупкой необходимо поторопиться. Об этом URA.RU рассказал член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев.
URA.Ru19:02
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Автодилер объяснил, почему россиянам надо торопиться с покупкой новой машины
Комсомольская правда03:19