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Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто

Ранее российские дилеры предупредили о подорожании новых автомобилей на 2-7% во втором квартале 2021 года.В источнике
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iReactor

С чего всё началось

Автодилер раскрыл, почему стоит торопиться с покупкой автомобиля

На рынке автомобилей в России существует дефицит некоторых моделей, поэтому с их покупкой необходимо поторопиться. Об этом URA.RU рассказал член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев.
URA.Ru19:02

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