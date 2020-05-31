Общество

Территория новостейТерритория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений

С 1 июня вступят в силу несколько законов РФ, которые регулируют выплаты пособия на детей, помощи малоимущим, списание налогов и страховых взносов за 2 квартал. 1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам рассказали о законодательных нововведениях с 1 июня

Югополисвчера в 04:45

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

МИР 24вчера в 08:01

Какие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

Кореновские вестивчера в 07:15

Россиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений

Территория новостей05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика

В России 1 июля объявят выходным

Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
146
Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Общество

В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК

RT на русском 11:00
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
9
Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
25
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
19
Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
3
Происшествия

В Забайкалье бывшего зампрокурора обвинили в изнасиловании

Бывшего зампрокурора Комсомольска-на-Амуре обвинил в изнасиловании Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю, 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 10:39
17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
634
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
242
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,2K
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Космос

Curiosity нашел свидетельства существования древнего ледяного озера на Марсе

Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса.
Актуальные Новости 29 мая в 01:39
Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
1
Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 09:46
1
Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита

Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
РИА Новости 04:22
348
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
9
Космос

Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
4,7K
Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
1,3K
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
368
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
5
Игры

Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа

Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.
Матч ТВ 08:03
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
527
Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Экономика

В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
38
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
567
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
85
Политика

Великобритания выступила против возвращения России в G7

Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 10:35
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное