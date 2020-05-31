Общество
Территория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений
С 1 июня вступят в силу несколько законов РФ, которые регулируют выплаты пособия на детей, помощи малоимущим, списание налогов и страховых взносов за 2 квартал. 1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Политика
В России 1 июля объявят выходным
Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Общество
В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК
RT на русском 11:00
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Происшествия
В Забайкалье бывшего зампрокурора обвинили в изнасиловании
Бывшего зампрокурора Комсомольска-на-Амуре обвинил в изнасиловании Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю, 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 10:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Космос
Curiosity нашел свидетельства существования древнего ледяного озера на Марсе
Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса.
Актуальные Новости 29 мая в 01:39
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
РИА Новости 04:22
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Игры
Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа
Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.
Матч ТВ 08:03
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Политика
Великобритания выступила против возвращения России в G7
Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 10:35