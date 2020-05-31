Экономика
Территория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений
1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их сумма составит 10000 руб единоразово. Такая помощь будет предоставляться родителям детей от 3 до 16 лет.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Политика
В России объявят 1 июля выходным днём
В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:17
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Политика
Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерный срок, когда в Москве могут отменить карантинные меры, введенные в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:55
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Космос
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru вчера в 07:47
Общество
Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден
Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 10:02
Общество
В Ростове и области объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. Резкое ухудшение погоды ожидается уже во второй половине дня понедельника, 1 июня.
1rnd.ru 07:15
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие
На Параде Победы в Севастополе пройдут почти 90 единиц военной техники
В этом году специально для парада были восстановлены тяжёлые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12 по прозвищу «Андрюша».
Вести.Севастополь 01:52
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Гаджеты
Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G оценен в 300 долларов
Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих 5G-смартфонов моделью Axon 11 SE 5G, которая будет стоить 280 долларов.
Megaobzor.com 09:06
Гаджеты
В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото
Один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны производителя Samsung.
Известия 09:39
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
РИА Новости 04:22
Культура
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ 30 мая в 17:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Технологии
На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5
Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.
Srnsk 08:24
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Экономика
Заубер Банк ввел новый вклад и повысил ставки по депозитам в рублях
Заубер Банк ввел новый вклад, а также повысил ставки по депозитам в рублях.
Банки.ру 07:40