Экономика
Территория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений
1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их сумма составит 10000 руб единоразово. Такая помощь будет предоставляться родителям детей от 3 до 16 лет.
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Политика
В России 1 июля объявят выходным
Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04
Экономика
Челябинский олигарх может стать крупнейшим золотодобытчиком России
В феврале нынешнего года "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, приобретя у предыдущего владельца — группы компаний AEON Романа Троценко — 28,34% доли в капитале Petropavlovsk.
Европейско-Азиатские новости 01:25
Экономика
Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»
Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Пользователь Twitter под ником Ice Universe выложил картинку, которая «убивает» смартфоны Samsung после того, как ее поставить на заставку.
МедиаПоток 10:15
Экономика
Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки.
REGNUM 05:56
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Общество
Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»
Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05