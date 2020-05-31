Экономика

Территория новостейТерритория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений

1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их сумма составит 10000 руб единоразово. Такая помощь будет предоставляться родителям детей от 3 до 16 лет.
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Что нас ждет в июне, кроме коронавируса: Россия дождалась путинских выплат и отмены банковского роуминга

НГС24вчера в 20:30

Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

МИР 24вчера в 08:01

Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ruвчера в 06:00

Нововведения июня - обзор

12 Канал Омск29 мая в 09:47

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Что нас ждет в июне, кроме коронавируса: Россия дождалась путинских выплат и отмены банковского роуминга

НГС.Кемерововчера в 20:30
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Политика

В России 1 июля объявят выходным

Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России

Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Челябинский олигарх может стать крупнейшим золотодобытчиком России

В феврале нынешнего года "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, приобретя у предыдущего владельца — группы компаний AEON Романа Троценко — 28,34% доли в капитале Petropavlovsk.
Европейско-Азиатские новости 01:25
Экономика

Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»

Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна 08:36
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Гаджеты

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Пользователь Twitter под ником Ice Universe выложил картинку, которая «убивает» смартфоны Samsung после того, как ее поставить на заставку.
МедиаПоток 10:15
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Экономика

Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки.
REGNUM 05:56
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2K
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
75
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Культура

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
310
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

RT на русском 08:39
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
34
Общество

Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
8
Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
5
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
1,1K
Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
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