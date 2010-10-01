Общество
Территория новостейРоссиян с 1 июня ожидает ряд законодательных изменений
С 1 июня вступят в силу несколько законов РФ, которые регулируют выплаты пособия на детей, помощи малоимущим, списание налогов и страховых взносов за 2 квартал. 1 июня будут начаты выплаты пособия на детей, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Футбол
Руководство «Зенита» поставило перед Семаком две задачи
Генеральный директор питерцев Александр Медведев сообщил в интервью ТАСС, что перед Сергеем Семаком стоит ежегодная задача по попаданию «Зенита» в Лигу чемпионов, а также выход из группового турнира в следующую стадию – 1/8 финала.
LiveResult.Ru 09:50
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Баскетбол
Защитник Кулагин покинул московский ЦСКА
Матч ТВ 08:57
Политика
Правительство разработало план по восстановлению экономики
Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
Общество
Российские рестораны «Макдоналдс» переделают из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустит в России заведения с повышенными мерами безопасности.
Lenta.ru 09:49
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Технологии
Оценена опасность заразиться коронавирусом от смартфона
Риск заражения повышается, когда человек снимает перчатки, чтобы воспользоваться смартфоном.
Московский Комсомолец вчера в 23:07
Здоровье
В трёх больницах Кирова назначены новые главные врачи
Сегодня, 1 июня, коллективам трёх ведущих больниц Кирова представили новых главных врачей. Об этом сообщает региональный минздрав.
АиФ Киров 07:21
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.
RT на русском 09:15
Кино
Лучшим фильмом года стал «Текст» по версии продюсеров
Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший полнометражный художественный фильм» получила драма «Текст».
Live24 08:38
Футбол
«Химки» покинули пять футболистов
Подмосковный футбольный клуб «Химки» покинули несколько игроков, сроки контрактов которых истекли.
News.ru 08:02
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Экономика
Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Власти Петербурга расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующие поправки для второго пакета мер уже одобрены.
Peterburg2.ru 09:10
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 30 мая в 20:26
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт 02:00
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09
Футбол
Агент Ахметова отреагировал на слова Малафеева о себе
Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, отреагировал на слова бывшего вратаря и заместителя спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева.
RT на русском 09:49
Экономика
ФНС сообщила, сколько налоговых доходов отнимет у Петербурга COVID-19
Выпадение налоговых доходов из бюджета Петербурга связано с нерабочими днями, ограничениями в работе бизнеса и принятыми мерами поддержки предпринимателей.
РБК Санкт-Петербург 09:00
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Хоккей
Оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею возглавил Дмитрий Чернышенко
Смотрите такжеВ Чебоксарах завершено строительство регионального центра по хоккею Возглавил оргкомитет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его заместителями назначены помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.
Общественное телевидение России 05:47
Здоровье
Ивановская область готовится к пику заболеваемости коронавирусом
На сегодняшний день, 30 мая 2020 года, в Ивановской области число заболевших достигло уже 1900 человек.
SMINEWS в Иванове 30 мая в 06:26
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
Футбол
Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
Советский спорт 06:36
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01