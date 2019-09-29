Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября. Повышение заработной платы коснется региональных бюджетников и всех сотрудников федеральных бюджетных организаций, не попавших в список майских указов.

Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов

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