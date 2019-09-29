Экономика
Политическая ЭкспертизаРоссиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов
Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября. Повышение заработной платы коснется региональных бюджетников и всех сотрудников федеральных бюджетных организаций, не попавших в список майских указов.
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С 1 октября новые законы повысят зарплаты, ужесточат выдачу кредитов и закроют хостелы
Регион onlineвчера в 06:05
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Российская газета28 сентября в 22:00
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Экономика
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.
Известия вчера в 21:10
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Технологии
Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян
Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Спорт
WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории.
News.ru 04:03
Космос
Запуск корабля «Союз МС-15» засняли с МКС
Ракета «Союз-ФГ», несущая корабль «Союз МС-15», была запущена с космодрома Байконур 25 сентября в 16:57 по московскому времени.
Популярная механика 27 сентября в 03:19
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science 28 сентября в 10:58
Политика
Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Происшествия
С 1 октября увеличивается максимальная сумма выплаты по европротоколу
Основным изменением становится рост предельной суммы выплат в случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
Car.ru 27 сентября в 06:30
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
RT на русском вчера в 11:14
Политика
Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
RT на русском 04:04
Общество
Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов
Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
Известия 03:37
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика
Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Недвижимость
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Снижение ставок при рефинансировании ипотечных кредитов других банков в Сбербанке составит 0,6 п. п. В результате минимальная ставка ипотеки на готовое жилье составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".
Ведомости 04:18