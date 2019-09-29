Экономика
Политическая ЭкспертизаРоссиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов
Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября. Повышение заработной платы коснется региональных бюджетников и всех сотрудников федеральных бюджетных организаций, не попавших в список майских указов.
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Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
RuNews24.ru 16:30
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Экономика
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости 21:33
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Политика
В Комитете Палаты представителей по разведке хотят заслушать обличителя разговора Трампа и Зеленского
Члены комитета Палаты представителей Конгресса США по разведки хотят заслушать обличителя, жалоба которого послужила основание для начала расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа.
Новостной фронт 19:04
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика
Второй протестный митинг прошёл в Улан-Удэ
Жители Улан-Удэ провели новый согласованный протестный митинг в парке «Юбилейный».
News.ru 08:40
Наука
Городской шум защитил сверчков от паразитов
N+1 вчера в 13:48
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Почти 70 человек спасли и эвакуировали на пожаре в Чите
Пожарные спасли 32 человека и эвакуировали 35 человек из горящего многоквартирного дома в Чите.
Zab.RU 20:21
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Политика
В Дании не смогли назвать сроки решения по «Северному потоку — 2»
Сроки принятия решения по заявкам компании Nord Stream 2, оператора строительства газопровода, будет зависеть от этого анализа и консультаций с другими странами.
Rambler News Service 27 сентября в 12:12
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Технологии
Эксперт объяснил, откуда мошенники берут телефоны клиентов банков
Эксперты рассказали, где мошенники берут данные о пользователях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
iReactor 21:33
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Экономика
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.
Известия 21:10
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Происшествия
В России потушили все лесные пожары
РИА Новости 19:14
Волейбол
Сборная России стала третьей на женском Кубке мира по волейболу
Интерфакс-Спорт 05:04
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Экономика
Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
ТАСС 18:19
Общество
Врачи назвали первые симптомы развития рака печени
Специалисты в области здравоохранения назвали первые симптомы рака печени, характерные для развития на ранних стадиях.
Политическая Экспертиза 12:20
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском вчера в 08:25